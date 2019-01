O Concurso Público é destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva no quadro de pessoal do município. As inscrições serão realizadas até nesta segunda-feira, dia 21 de janeiro, exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.alternativeconcursos.com.br. O valor da taxa vai de R$ 60,00 a R$ 100,00, de acordo com a escolaridade do participante.

As vagas disponíveis são para agente de Saúde (1); fisioterapeuta (1); merendeira (1); motorista de ônibus; psicólogo (CRAS); técnico em enfermagem (1); técnico em esportes. Para concorrer a vagas é necessário que os candidatos sejam alfabetizados; tenham 4ª Série do 1º Grau; Ensino Médio; Curso Técnico em enfermagem e inscrição no Conselho Regional; Superior em Psicologia e inscrição no Conselho Regional de Psicologia; Superior em Educação Física; Bacharel em Fisioterapia, com inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia de SC; CNH Categoria "D".

O salário varia de R$ 1.067,00 a R$ 2.154,84 e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 40 horas semanais.

A avaliação dos inscritos será feita através de prova escrita/objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova prática para os cargos de motorista de ônibus e merendeira.