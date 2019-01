Excesso de umidade no solo também dificulta a retirada do grão das lavouras

As pancadas de chuvas constantes dos últimos dias estão afetando diretamente o planejamento dos agricultores que já se preparam ou iniciaram a colheita da safra de milho. O que realmente está sendo prejudicado é o grão que foi plantado com a finalidade de ser matéria-prima para a silagem. “O solo está muito úmido o que dificulta a colheita e quem conseguiu fazê-la não teve uma rentabilidade como havia sido planejada”, afirma o gerente geral da Copérdia, Vanduir Martini.

As pancadas de chuvas diárias prejudicam a produção de silagem, que é um dos principais insumos para a alimentação do gado leiteiro, mas isso ainda não chega a refletir na composição do preço do leite. “Existe uma oportunidade de reposição do preço de leite para o mês de janeiro, mas ainda não será reflexo da dificuldade para a produção de silagem”, afirma Martini. Segundo ele, o que preocupa é que essa falta de alimentação para o rebanho poderá elevar o custo da atividade e diminuir o lucro dos produtores, que terão que investir em alternativas mais caras, a exemplo de rações.

Colheita da safra do milho

Alguns produtores de grãos do Alto Uruguai Catarinense já iniciaram a colheita da safra do milho. Martini afirma que os preços estão estabilizados. “Firmamos muitos contratos na hora de vender os insumos em agosto, setembro e outubro e não estamos vendo grandes mudanças”, explica. A variação do dólar também interfere diretamente no preço do milho.

Lavouras de soja

O grande volume de chuva não afeta a qualidade das lavouras de soja. Segundo Martini, a oleaginosa se desenvolve bem em ambientes quentes e úmidos. “Essas lavouras estão em uma fase de maturação que a chuva ainda não prejudica. Futuramente isso pode gerar problemas com algumas pragas, mas no momento as lavouras estão muito boas”, completa.