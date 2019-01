Após receber informação do proprietário, de que sua motocicleta estava sendo vendida em um grupo do Facebook, a Polícia Civil de Arvoredo entrou em contato com a Delegacia do município de Ipuaçu com o intuito de recuperar uma motocicleta furtada no mês de dezembro no centro de Arvoredo.

Após diligências naquela cidade, a motocicleta Honda Bros foi recuperada, apreendida e encaminhada ao pátio, onde aguardará perícia e depois será devolvida à vitima.

