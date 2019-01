Termas de Piratuba registra aumento no fluxo de turistas durante o Reveillón

Um levantamento divulgado pela direção da Companhia Hidromineral, empresa de economia mista, mostra um aumento de 21,31% no número de frequentadores do Parque Termal entre os dias 28 de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019, comparado com o mesmo período da temporada passada.



Para se ter uma ideia, no Feriadão de Réveillon 2017/2018, foram comercializados 14.146 banhos. No período de 2018/2019, o número de ingressos avançou para 17.161. São exatos 3.015 acessos à mais no caixa da empresa, segundo o Parque.



Segundo o gestor Jair Gomes, presidente das Termas Piratuba, o mês de janeiro é a época mais promissora para os negócios em turismo do complexo termal. A expectativa agora é pelo período de Kerb, que inicia na próxima sexta-feira (11) e vai até o sábado (19), deste mês.



Com uma procura cada vez mais evidente pelas águas termais de Piratuba, como destino turístico, a proposta do Parque é pela garantia de qualidade nos serviços de lazer oferecidos, projetando novos investimentos e atrativos para os próximos anos.

(Fonte: Rádio Piratuba FM)