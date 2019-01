O técnico de futsal Rodrigo Ferretti, que dirigiu equipes de Seara no ano passado, vai se transferir para São Lourenço do Oeste. O desligamento foi confirmado pelo diretor da Superintendência de Esportes de Seara, Ricardo Moisés Roque, depois de reunião com o técnico na tarde desta segunda-feira, 7.

Ferretti comandou as escolinhas de futsal e a equipe do Futsal Seara em 2018. Os dirigentes do esporte vão definir nos próximos dias se Mateus Fellipe assumirá o posto deixado por Ferretti ou se haverá a contratação de outro profissional.

(Fontes: Belos FM)