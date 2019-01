O Linha São Paulo desistiu de disputar a Série A do Campeonato Municipal do Interior de 2019. A informação é da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, entidade organizadora do evento. Dentre os motivos que teriam sido alegados está a necessidade de investimentos para montar um time competitivo.



com a desistência do Linah São Paulo, o time do aeroporto passa a disputar a série C do Interiorano neste ano. Com isso, o Engenho Velho, quarto colocado, passa a integrar a primeira divisão, já que o Santa Terezinha, terceiro colocado, também rejeitou o acesso.



Na série B, o Tiradentes, quarto colocado na série C, passa a integrar a série B.