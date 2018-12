Jairo Port balançou as redes em 21 oportunidades.

Linha Sertão tem o artilheiro do Interiorano de Futebol Sete

É de Linha Sertão o artilheiro do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. Jairo Port já balançou as redes em 21 oportunidades até aqui. Ele é seguido pelo Ederson Girardi, de Canhada Funda, que marcou 18 gols até o momento.



Por outro lado, Sertão, Canhada Funda A e Linha Presidente Castello, em doze jogos, sofreram quinze gols. Já o Pruciano, contabiliza 25 tentos sofridos até aqui.