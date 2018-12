Finais do Campeonato Municipal de Lindóia do Sul

Acontece neste sábado, dia 22, a final do 23º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Lindóia do Sul, Troféu Velacir Sandi. A disputa ocorre no Estádio Romano Sandrin. Às 16h30 inicia a disputa do terceiro lugar entre Ipiranga de Alto Cascalho x México de Salto Grande. Às 18h30 acontecem a disputa de campeão da competição entre Juventus/Restaurante Somariva x Santa Martins.



(Fonte: Olíria Weber Locatelli)