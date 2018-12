O Santa Catarina venceu o Linha São Paulo por 4 a 1 e sagrou-se campeão invicto do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador 2018. O duelo decisivo aconteceu na tarde deste sábado, dia 15, no campo de Linha Santa Catarina. O time da casa poderia até empatar para assegurar o título, já que havia vencido no duelo de ida por 2 a 1.



No primeiro tempo, o time da casa abriu os trabalhos com Luiz Eduardo, que acertou um belo chute de fora da área para fazer um 1 a 0. Teve ainda o chute de Cile, em que o zagueiro Pansera tentou cabecear para frente, mas a bola pegou um efeito contrário, indo para o próprio gol e balançando a rede.



No segundo tempo, o time visitante fez o primeiro gol com Luiz. Porém, não deu tempo para comemorar e Negão, convertendo pênalti, fez o terceiro dos donos da casa. O quarto gol foi de Tinho, que acertou um belo chute de fora da área, pegando rebote do goleiro, para fechar a conta.



O Santa Catarina jogou e venceu com Nano; Fontana, César, Lauri e Cile; Emerson, Di, Luiz Eduardo e Elias; Negão e Tinho. Entraram ainda Dil, Patrick, Joacir, Rodrigo, Gugo e Beto.



O Linha São Paulo jogou com Estevão; Anderson, Careca, Pansera e Casarotto; Nicolau, Chico, André e Taffarel; Luiz e Felipe. Entraram ainda Carniel, Cabelo, Subtil, Darci e Conceição.



A arbitragem da partida foi de Nilson da Silva, auxiliado por Rodrigo Reinish e Genoir Miglioretto.