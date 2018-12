A Liga Asobal é a primeira divisão do handebol da Espanha e vem sendo dominada pelo Barcelona há oito anos. Nesta temporada, não é diferente, e a equipe da Catalunha tem 100% de aproveitamento. Portanto, os outros 15 times praticamente disputam uma outra competição. E nessa disputa, a grande sensação deste semestre vem sendo o Bidasoa Irun, do goleiro searaense Rangel da Rosa. O clube terminou o primeiro turno em segundo lugar e se classificou para a Copa Asobal, que reúne os quatro melhores da Liga e será disputada neste final de semana. A estreia será contra o Fraikin Granollers, no sábado. Caso vença, o Bidasoa vai à final.

"Eu e toda a equipe estamos muito felizes por conseguirmos esse feito. Conseguimos nos classificar para a Copa Asobal, onde só os quatro primeiros se classificam, depois de 22 anos sem a participação do Bidasoa", disse o catarinense.

"No começo da temporada, não esperávamos chegar tão longe. Sabíamos que tínhamos um bom time, mas não tínhamos em mente acabar em segundo! Esperamos fazer uma boa Copa Asobal, passar para a próxima fase da Copa do Rei nessa reta final do ano e seguir nesse ritmo no segundo turno da Liga", concluiu.

Rangel tem 22 anos e já defendeu as seleções brasileiras juvenil, júnior e principal. Em 2017, disputou o Mundial Júnior. O Bidasoa é o segundo clube espanhol em que ele atua. Antes, em 2015/16, havia vestido a camisa do Villa de Aranda.

(Fonte: André Lacerda/Projeto Atleta)