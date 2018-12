O Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Santa Catarina (Sinte) está contestando a listagem de classificação dos professores admitidos em caráter temporário, os ACT’s. A escolha de vagas inicia nesta quinta-feira, 13 de dezembro, mas o Sinte está apontando vários problemas no processo seletivo com a pontuação, enquadramento de habilitados e não habilitados e o indeferimento de inscrições

O coordenador geral do sindicato, Aldoir Kraemer, comenta que o Sinte está pedindo que a Secretaria de Estado da Educação reveja três pontos como o adiamento da escolha de vagas prevista para os dias 13, 14, 17 e 18 de dezembro. O sindicato pede a publicação da pontuação de todos os inscritos, com todos os critérios (acertos da prova específica e de conhecimento gerais, tempo de serviço e habilitações) e a retificação do edital, dando prazo hábil para apresentação de recursos, em todas as situações.

A Secretaria de Estado de Educação ainda não se manifestou sobre os pedidos do Sinte e a escolha de vagas permanece marcada para os dias 13, 14, 17 e 18 de dezembro. Nas escolas dos municípios da região serão ofertadas cerca de 90 vagas para professores ACT’s.