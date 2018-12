Máquina adquirida com recursos próprios custou pouco mais de R$ 118 mil.

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, adquiriu com recursos próprios um novo trator, que foi entregue para uso da comunidade de Alto Suruvi e arredores. A entrega ocorreu no último dia 10, no pátio da garagem da prefeitura, e foi acompanhada pelo prefeito Rogério Pacheco.



A nova máquina será utilizada pela associação de moradores da comunidade, atualmente presidida por Agenor Antônio Balbinot. O veículo antigo que estava sendo usado, será devolvido ao poder público. O investimento foi de R$ 118.480,00. O processo de compra gerou uma economia de R$ 16.520,00, já que o valor inicial estipulado na licitação era de R$ 135 mil.



Também foi adquirido um botijão criogênico para armazenar doses de sêmen para inseminação artificial. O item foi entregue a comunidade de Santo Antônio. O presidente da associação de moradores, Jandir Antonio Fracasso e o responsável pela inseminação na comunidade, Volnir Vortmann receberam o botijão. Com o armazenamento, será possível fazer o melhoramento genético do rebanho, tanto na área de corte, como de leite, já que o recipiente comporta várias doses de diferentes raças.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)