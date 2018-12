Prefeitos (as) e Vice-prefeitos estiveram reunidos na manhã de hoje (12), na sede da Amauc para Assembleias de encerramento de ano e escolha da diretoria de 2019 da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense - Consórcio Lambari e do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS Amauc.

Na reunião foram avaliados os serviços prestados pelas entidades no decorrer do ano e aprovado os balancetes mensais e orçamentos para o exercício de 2019. Ainda foi aprovado o reajuste do sobreaviso repassado ao Hospital São Francisco, no percentual de 3,56%.

“É um desafio grande assumir uma associação como essa, sabemos do trabalho oferecido diariamente pela entidade aos municípios filiados e o que ela representa a nível de estado pelas suas ações em prol do desenvolvimento regional. Temos muitos desafios pela frente, a todo momento surgem fatos novos que conjuntamente com o grupo de prefeitos da região iremos resolver e dar uma resposta de eficiência do trabalho a sociedade do Alto Uruguai Catarinense”. pontua o Presidente eleito para gestão 2019 da Amauc, Rogério Luciano Pacheco.

As assembleias encerraram com a eleição das diretorias para a gestão de 2019.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC

Presidente – Rogério Luciano Pacheco - Concórdia

1ª Vice-Presidente – Neusa Klein Maraschini – Peritiba

2º Vice-Presidente – Emerson Ari Reichert – Ipira

3º Vice-Presidente – Ademir Domingos Miotto - Presidente Castello Branco

Representantes junto à FECAM

Edemilson Canale – Seara

Kleber Mércio Nora – Jaborá

Emerson Ari Reichert - Ipira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - CONSÓRCIO LAMBARI

Presidente – Volnei Antonio Schmidt - Ipumirim

1ª Vice-Presidente – Leani Kapp Schmitt - Arabutã

2º Vice-Presidente – Enoir Fazolo - Xavantina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – CIS-AMAUC

Presidente – Genir Loli – Lindóia do Sul

Vice-Presidente – Kleber Mércio Nora – Jaborá

Secretário – Emeron Ari Reichert – Ipira

2º Secretário – Neusa Klein Maraschini – Peritiba

(Fonte: Fabíola Bassi Bordin).