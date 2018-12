Acontece neste sábado, dia 15, a Etapa Final do Campeonato da Liga Oeste de Voleibol Infantil Feminino, em Concórdia. As partidas serão realizadas no ginásio da AABB.



Além da Apav Concórdia, participam equipes de Pinhalzinho, Chapecó e Joaçaba.



10h00: Pinhalzinho x Apav Concórdia

13h30: Apav Concórdia x Chapecó

15h45: Apav Concórdia x Joaçaba