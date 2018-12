Acontece na tarde do sábado, dia 15, a partida de futebol amistosa e de cunho solidário, visando arrecar cestas básicas para famílias carentes em Concórdia. O jogo é entre Aida Eventos x Família Colossi, no Municipal Domingos Machado de Lim,a a partir das 16h. Os donativos serão arrecadados através dos atletas que participarão do jogo. As doações serão repassadas às famílias nos próximos dias.