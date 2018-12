A diretoria da AEP Termas de Piratuba Futsal confirmou nesta segunda-feira, dia 10, a permanência do técnico Serginho Schiochet em Piratuba para o ano de 2019. O treinador está no município desde 2017.

O presidente da AEP para a gestão 2019, Jeisson Alan Potrich, comenta que a permanência de Serginho é importante para a equipe. “É uma sequência que daremos no projeto. O trabalho do Serginho foi ótimo nestes dois anos em que está conosco e a diretoria entendeu que é importante manter. Conversamos com ele, ouvimos as sugestões que nos passou e acertamos para mais um ano”, conta.

Schiochet também fala em sequência do trabalho. “Conversamos no fim de semana e deixamos tudo bem encaminhado. Coloquei algumas situações que precisamos melhorar e dei algumas sugestões para sermos mais competitivos em 2019. Creio que estamos em um momento interessante em Piratuba, isso nos motiva e por isso é interessante dar sequência no trabalho”, comenta o técnico. “Tivemos ótimos resultados em dois anos. Ficamos entre as quatro melhores equipes do Estado em 2017, na OLESC, para atletas até 16 anos. Neste ano também estivemos entre os melhores de SC nos Joguinhos Abertos e com o time Adulto chegamos à final da Copa da Liga Catarinense”, registra Serginho.

O técnico vai conduzir o time Adulto, além de supervisionar as categorias Sub-18 e de base em Piratuba.