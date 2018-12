Concluído asfaltamento de rua no Bairro Nicolau Petry em Arabutã

Foi concluída a pavimentação da Rua Maria Hartmann Nitchke, no Bairro Nicolau Petry. A obra é um anseio da comunidade e vinha sendo reivindicada pelos moradores há muito tempo. No ano passado, a Administração Municipal executou a primeira etapa dos trabalhos. Nos últimos dias, foi encerrada a segunda etapa. A pavimentação foi executada pela empresa Britax.

O asfaltamento proporciona melhores condições de trafegabilidade aos moradores do local e à comunidade em geral. É mais um serviço que garante mais segurança e qualidade de vida aos moradores. A Rua Maria Hartmann Nitchke é uma via estratégica do Bairro Nicolau Petry.

A Administração Municipal, dentro de suas condições orçamentárias, mantém o cronograma de atendimento aos moradores que clamam por pavimentações em suas ruas. Diversos serviços foram desenvolvidos nos últimos anos.

(Fonte: PG Comunicação)