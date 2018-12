Pinhal campeão da série C do Interiorano de Concórdia

O Pinhal conquistou o título de campeão da série C do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. O troféu de campeão veio através das cobranças de penalidades máximas, após empate no tempo normal em 1 a 1 com o Guarani B. A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia oito, no campo de Linha Guarani. As duas equipes, mais o Vila Jacob Biezus, terceiro colocado, estão na série B no próximo ano.



Após empate sem gols no jogo de ida, em Pinhal, o título ficaria com quem vencesse no tempo normal no segundo duelo, o que também não teve. A rede balançou no fim do primeiro tempo para os donos da casa. Nos acréscimos, Weber acertou um belo chute em cobrança de falta e fez 1 a 0. O empate dos visitantes veio aos 20 minutos do segundo tempo, com Ciço.



Com o empate em 1 a 1, a definição do campeão foi para as cobranças alternadas, onde o Pinhal venceu por 5 a 3.



Guarani B, do técnico Gelsimar Coltro, jogou com Mauro; Renato, Weber, Douglas, Xuxo e Iraí; Isaac, Maurício, Anderson, Indiomar e Leonardo. Entraram Joel, Bano e Marquinhos.



Pinhal, do técnico Herbert Kaiser, jogou com Tiago; Everton, Marcel e Willian; Fonso, Tondello, Guga, Diogo, Ciço, Luan e Paulinho. Entraram Cris, Guilherme, Juliano e Pagé.



A arbitragem foi de Clóvis Guimarães, Alex Zago e Jairo Suptil.



Cartões amarelos: Ranato e Douglas (Guarani B); Marcel, Willian, Tondello e Diogo (Pinhal)



Cartão Vermelho: Douglas (Guarani B) e Paulinho (Pinhal)