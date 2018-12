A Escola é Municipal e foi construída ainda em 2016, porém não era utilizada em função da falta de espaço. Agora ela está sendo ampliada com a construção de mais uma sala de aula e a partir de 2019, alunos do Pré-Escolar ao 5º ano vão ocupar o imóvel.

A escola mantém o padrão FNDE, com requisitos de acessibilidade e segurança. A ampliação custará mais de R$ 75 mil e será executada com recursos próprios. “A partir de fevereiro nossos alunos do Centro Educacional do 1º Grau já estão no ambiente novo. A Escola nova já estava construída, mas o espaço não era adequado para os mais de 100 alunos”, explica a secretária de Educação de Presidente Castello Branco, Terezinha Mattiollo. “Vamos ter uma melhora significativa, pois no novo ambiente teremos uma estrutura mais aberta, as salas são maiores, temos um espaço verde e isso resulta no trabalhos dos professores e na aprendizagem dos alunos”, garante ela.

Ainda de acordo com a secretária, a Escola que atende os alunos atualmente, vai ser utilizada para abrigar as oficinas do Departamento de Cultura. “Temos várias atividades, como aulas de música, violão e dança, por exemplo, e a ideia é utilizar a estrutura dessa Escola”, adianta Terezinha.