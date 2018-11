Foi assinado nesta quarta-feira, 28 de novembro, um termo de colaboração entre a Prefeitura de Concórdia e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT. O ato aconteceu na Associação Catarinense de Criadores de Suínos – ACCS. O prefeito Rogério Pacheco, entregou o documento para o consultor do IBICT, Márcio Canedo.

A intenção, com o termo, é a transferência de ciência e tecnologia para diversos ramos, como educação, saúde, meio ambiente, agricultura, entre outros. O instituto já iniciou as tratativas entre a empresa alemã PlanET, com empresas aqui de Concórdia na intenção de transferência de tecnologia para o aproveitamento de biomassa para geração de energia elétrica, dentro do conceito de agrovilas sustentáveis. A nova tecnologia fará o aproveitamento dos resíduos gerados pelo agronegócio concordiense, promovendo sustentabilidade sob todos os aspectos tanto ambientais como econômicos.

Além do prefeito, os secretários Wagner Simioni, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Mauro Martini, da Agricultura, e o auditor geral Marciano Coradi estiveram presentes. Também participaram do encontro Fredy Mueller, Pablo Menosso, Alessandra Perozin, Luciane Fornari, Mario Letieri e Losivanio de Lorenzi, presidente da ACCS.

O IBICT é referência na transferência de ciência e tecnologia. Atua na área de captura, distribuição e preservação da produção intelectual científica e tecnológica. Busca soluções por meio de cooperação internacional, disponibilizando o acesso a bases de dados internacionais.



Fonte: Lana Correa Pinheiro / ASCOM Prefeitura