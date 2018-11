Funcionários que estavam com suspensão temporária do contrato de trabalho vão retornar às atividades

A BRF vai retomar o abate de frangos em Chapecó, suspenso desde junho, e também anunciou o retorno ao trabalho de 1,1 mil funcionários que estavam em sistema de “lay off”, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. A informação foi recebida pelo prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, em audiência com o gerente industrial da unidade, Fábio Dias. “Essa é uma boa notícia pois em junho a gente recebeu com tristeza o anúncio da suspensão dos abates e agora nos comunicaram da retomada, que os trabalhos no campo já reiniciaram e que vão contratar mais 700 pessoas no ano que vem. Isso nos traz a sensação de crescimento e de avanço” disse o prefeito.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados de Chapecó (Sintracarnes), Jenir de Paula, também foi comunicado que parte dos trabalhadores em “lay off” retoma as atividades no dia 17 de dezembro e, o restante, até o dia 7 de janeiro. Com isso o abate de frangos será retomado parcialmente até chegar aos 220 mil por dia, que é a capacidade da unidade. “A partir de abril também será retomado o segundo turno de peru, que havia sido suspenso, com abate de 25 mil animais por dia. Isso vai gerar 700 empregos”, afirmou Jenir de Paula.

Quando ocorreu a suspensão dos abates foram demitidos 350 trabalhadores. O principal motivo das suspensões foi o embargo europeu, onde a unidade estava entre as que foram desabilitadas para exportação.

Fonte: Darci Debona / NSC Total