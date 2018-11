A Agência Nacional de Petróleo (ANP) está exigindo que as distribuidoras apresentem no prazo máximo de 15 dias esclarecimentos sobre os preços dos combustíveis. Segundo a ANP, foi observada a redução significativa de preços da gasolina pela Petrobras, sem que isso tenha chegado ao consumidor final. Em Concórdia, o preço médio da gasolina teve redução de R$ 0,12 no período de 28 de outubro a 24 de novembro de 2018. Conforme levantamento da ANP, o valor médio passou de R$ 4,66 para R$ 4,54.

O que se questiona é o percentual de desconto que está chegando às bombas. Segundo a ANP, o preço na Petrobras caiu em torno de R$ 0,51 nos dois últimos meses, e apenas cerca de R$ 0,26 foram repassados pelas distribuidoras. O consumidor final constatou uma redução aproximada de R$ 0,10.

Para calcular o preço médio em Concórdia a equipe da Agência Nacional de Petróleo faz um levantamento em seis postos de combustíveis do município, semanalmente. O preço médio da gasolina registrado na semana passada foi de R$ 4,54, sendo R$ 4,65 a referência máxima e R$ 4,42 a mínima.

É importante esclarecer que há postos que não são pesquisados pela ANP e apresentam preços diferentes. O revendedor consultado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, por exemplo, estava cobrando R$ 4,69 pelo litro da gasolina em 1º de novembro e o preço praticado agora é R$ 4,39. Neste caso a redução foi de R$ 0,30. Neste mesmo estabelecimento o diesel teve queda de R$ 0,15 e o etanol R$ 0,32.

Essa diferença é vista em Concórdia porque os postos compram combustíveis de distribuidoras que estão localizadas em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O presidente do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo em Santa Catarina, Luiz Antônio Amin, comenta que em Santa Catarina a alíquota do ICMS da gasolina, por exemplo, é de 25% e nos outros dois estados 30%. Além disso, os custos com frete e outras despesas também mudam de uma empresa para outra.

Luiz Amin também destaca que cada posto de combustível tem autonomia para definir os preços. “O sindicato não interfere nisso e cada empresa faz a própria negociação com as distribuidoras”, afirma o presidente. A queda no preço do barril de petróleo e a desvalorização do dólar são as principais justificativas para a redução no preço dos combustíveis.