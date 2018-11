O governo do Estado anunciou na terça-feira, 27 de novembro, que irá renovar o contrato com os ACT’s que atuam como segundo professor. Isso significa que os mesmos profissionais que estão em sala de aula em 2018 vão permanecer no ano que vem, sem a realização de novo processo seletivo. Com essa medida, a mobilização do magistério estadual que seria realizada amanhã, em Florianópolis, foi cancelada.

O segundo professor é contratado para auxiliar no atendimento aos alunos que frequentam o ensino regular no Estado e são portadores de deficiência ou transtornos de desenvolvimento. Em Santa Catarina ainda há uma luta para que o direito ao segundo professor seja amparado por lei, e não apenas por resolução, como ocorre atualmente. Uma legislação foi aprovada na Assembleia Legislativa, mas foi vetada pelo governo e agora há um processo na Justiça.

O coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte), Aldoir Kraemer, diz que a mobilização dos professores realizada na semana passada e a anunciada para amanhã tiveram efeito positivo. “Um projeto de lei será protocolado na Assembleia Legislativa e vai estender a validade do processo seletivo de 2018 para 2019. Com certeza isso é resultado da luta dos trabalhadores em Educação do nosso Estado”, destaca.