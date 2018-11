Pamplona passa a praticar o preço de R$ 2,90 o quilo vivo do suíno vivo pago ao produtor.

Mais uma agroindústria reajusta em R$ 0,10 o valor do quilo vivo do suíno

Mais uma agroindústria reajustou em R$ 0,10 o valor do quilo vivo do suíno pago ao produtor, em Santa Catarina. A partir desta terça-feira, dia 27, o Frigorífico Pamplona passou a praticar o preço de R$ 2,90, ante R$ 2,80, que vinha sendo pago. A agroindústria acompanhou a tendência iniciada pela Coopercentral Aurora, que também havia aumentado o valor de R$ 0,10 no último dia 20 e agora paga R$ 2,90 pelo quilo vivo entregue na propriedade.



Os motivos desses dois aumentos encontram razões no aquecimento do mercado interno e perspectivas de exportações, o que reduz os estoques das indústrias.



Por outro lado, os frigoríficos da BRF e da JBS ainda não mexeram no preço pago ao produtor. Porém, ambas pagam R$ 3,00 e R$ 2,90 o quilo vivo para o produtor, respectivamente.