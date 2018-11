A 28ª edição do Troféu Migrante foi realizada em Concórdia na noite da terça-feira, 20 de novembro. Sessenta e cinco empresários e 30 produtores rurais que mais contribuíram com o movimento econômico do Município em 2017 receberam a homenagem (ver lista abaixo). A solenidade ocorreu no Clube 29 de Julho.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, destacou a importância de reconhecer a força econômica do Município. “É um momento de valorizar tudo o que os empresários e produtores fizeram e continuam fazendo por Concórdia, que tem uma economia muito pujante”, pontua. Segundo o prefeito, o Troféu Migrante é a oportunidade para fazer esse reconhecimento.

O empresário Alexandre Simioni, sócio-proprietário da rede Passarela, falou em nome dos homenageados e disse que é preciso comemorar o esforço de empresários e produtores rurais, que colocam Concórdia como referência em Santa Catarina. “Essas pessoas geram emprego e realizam o sonho de muitas famílias”, destacou.

Na opinião de Alexandre Simioni, os empresários vivem uma fase de otimismo. “Muitos estão tirando os projetos da gaveta e isso é favorável. O otimismo e a confiança voltando ajudam a economia voltar a crescer”, afirmou.

O Troféu Migrante é uma premiação instituída por lei no Município para homenagear empresas e produtores rurais pela contribuição ao Movimento Econômico. Os dados que definiram a classificação em cada segmento são do Ano Base 2017. A homenagem foi entregue a 30 produtores em cinco atividades: Suinocultura, Bovinocultura, Avicultura, Grãos e Atividades Alternativas. Além disso, 65 empresas receberam o Troféu Migrante nas áreas de Transportes de Cargas, Construção Civil, Comércio, Indústria, Prestadores de Serviço e Agroindústria.

Veja a relação dos homenageados

SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

1° LEVE CALÇADOS RIOSUL LTDA

2° MEGAZAM MODA SPORT LTDA

3° FERPAR LTDA

4° GORDO ROLAMENTOS EIRELI

5° HIDRO DISTRIBUIDORA EIRELI

INDÚSTRIA - SIMPLES NACIONAL

1° NEIVOR LUIZ GRANDO & CIA LTDA

2° RAIOL VIDROS LTDA

3° CAZZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

4° ILLO QUÍMICA LTDA

5° PADARIA E CONFEITARIA MCECILIA LTDA

PRESTADOR DE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL

1° NIVELLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA

2° INTERNET SERVIÇOS LTDA

3° GRÁFICA SUL OESTE LTDA

4° J. DOS SANTOS EIRELI

5° TURBONET PROVEDOR LTDA

AGROINDÚSTRIAS

ESPECIAL BRF S.A.

ESPECIAL COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA

1° COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ALTO URUGUAI CATARINENSE COOPER AMAUC

2° LACTALIS DO BRASIL- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA

3° INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS VITÓRIA LTDA

4° FRIGORIFICO VARPI LTDA

5° ERVATEIRA GHENO LTDA

6° ERVAS DA MATA INDÚSTRIA DE CHÁS EIRELI

7° COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL

8° PIMATE COMÉRCIO DE ERVA MATE LTDA

9° ABATEDOURO SÃO CLEMENTE LTDA

10° PLANFLORA MUDAS FLORESTAIS LTDA

COMÉRCIO - NNO CATEGORIA MÉDIO E GRANDE

1° PASSARELA CENTER LTDA

2° OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA

3° RODA BRASIL PNEUS LTDA

4° CIACENTER ARMAZÉM DA MODA LTDA

5° SANTA CATARINA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

INDÚSTRIA NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE

1° VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2° GRÁFICA ESTRELA LTDA

3° PLASCON - PLÁSTICOS CONCÓRDIA LTDA

4° SANTA TEREZINHA ALIMENTOS LTDA

5° FAROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

PRESTADORES DE SERVIÇOS NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE

ESPECIAL CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

1° SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

2° M & R IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA

3° GRÁFICA CONCÓRDIA LTDA

4° EQUIPLAN GRÁFICA E EDITORA LTDA

5° NOBRE TRANSPORTES LTDA

PRESTADORES DE SERVIÇOS ISSQN

BANCOS

1° BANCO DO BRASIL S.A.

2° CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EMPRESAS

1° COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CONCÓRDIA E REGIÃO - UNIMED

2° CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANIDADE ANIMAL

3° CLÍNICA BERNARDI ONCOLOGIA LTDA

4° ELO-CONFIANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

5° ORTOPEDIA CONCÓRDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

6° SELIGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

7° PATZLAFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA

8° SELECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

9° MARAN MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

10° OCTAVIANO ZANDONAI & FILHOS LTDA

CONSTRUÇÃO CIVIL

1° IACC PRÉ MOLDADOS LTDA

2° FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA

3° KERBERMIX - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

4° CRIVELATTI ENGENHARIA LTDA

5° ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRANSPORTE DE CARGAS

1° COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SC - COOPERCARGA

2° CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. - CONLOG

3° TRANSPORTES SILVIO LTDA

4° ECOTRANS - ECOLOGIA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

5° TRANSRIMA TRANSPORTES EIRELI

SUINOCULTURA

NELSON LEOPOLDO KUNZLER

DAVID NAPOLEÃO SIMIONI

ADEMAR DOMINGOS SIMIONI

LEONARDO PASTRE

LAURY PASTRE

ANTONIO PZZATTO

BOVINOCULTURA

RODRIGO RESMINI GADO/CORTE

HILARIO PEDRO RITTER GADO/CORTE

GILSON BALBINOT GADO/CORTE

IVANIR ANTONIO BIZON LEITE

JAIMIR RESMIM LEITE

JOSÉ REINALDO CERVELIN LEITE

AVICULTURA

ILSE TEREZINHA RENOSTRO CAMARA AVES

LENOR PEDRO DE CARLI AVES

ANTONIO JOÃO JACOBOSKI AVES

CELSO ANDRÉ RIGO OVOS

ELIAS SAVOLDI OVOS

ALVINO DAL VESCO OVOS

GRÃOS

LEONIR PASTRE MILHO

ODACIR FARDIM MILHO

RODRIGO SCHWEITZER MILHO

EDSON SANDRO SAVOLDI SOJA

DELCIO DELMAR RENOSTO SOJA

FABRÍCIO ZANELLA SOJA

ATIVIDADES ALTERNATIVAS

MARCOS ANTONIO BALSAN LENHA/MADEIRA

LEANDRO TROJAN LENHA/MADEIRA

GELSIMAR COLTRO MUDAS DIVERSAS

VALMIR GASPERINI HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS

JOÃO DA COSTA HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS

LUAN PAULO TROJAN ERVA-MATE