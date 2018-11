Título veio com goleada de 6 a 1 sobre Cunha Porã.

Nesta quarta-feira (14) a equipe Sub-18 da ACF/FMEC conquistou o titulo de campeã da Liga Catarinense Sub-18 2018 no Centro de Eventos após vencer a equipe de Cunha Porã por 6 a 1.



Em um jogo de muita intensidade a equipe concordiense teve qualidade e obediência tática e abriu o placar no primeiro tempo com gol de David aos 4 minutos, levando esta vantagem no placar até o termino da etapa.



Na etapa complementar a equipe comandada pelo técnico Xava ampliou o placar com gols de Felipe Piva, Carlos e David em menos de 2 minutos, já aos 6 minutos foi a vez de Arthur balançar as redes, deixando a partida mais tranquila e a equipe concordiense tendo maior controle e posse de bola. Aos 12 minutos para selar a goleada Bruno fez o sexto gol concordiense, aos 16 Guilherme descontou para a equipe de Cunha Porã.



Com a goleada a equipe concordiense pode festejar o título e comemorar a boa temporada, onde sofreu somente uma derrota. O goleiro Lucas recebeu o troféu de goleiro menos vazado e Felipe Piva o de artilheiro da competição.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)