Saiu a primeira medalha de ouro da edição 2018 dos Jogos Escolares da Juventude, que ocorre entre os dias 12 e 25 de novembro, em Natal (RN). Na manhã desta terça-feira, 13, a nadadora Paula Simioni fez o melhor tempo das cinco séries nos 50m livre feminino (27.63) e conquistou a primeira medalha de ouro da competição.

“Essa é a terceira vez que participo dos Jogos Escolares e apenas a primeira que disputo uma final. Estou bem feliz, porque treinei muito para sair com uma medalha dessa vez. Só não sabia que seria de ouro”, comemorou a catarinense de 14 anos, que representa o CNEC/Concórdia e treina diariamente no APAN, clube da mesma cidade.

A felicidade de Paula ficou ainda maior na penúltima prova do dia, o revezamento 4x50m livre feminino, quando ao lado de Letícia Romão, Joanna Rossi e Isabela Mazuco, conquistou a medalha de prata para Santa Catarina (1:53.77). Além disso, a catarinense disputou os 50m borboleta, terminando em 12° lugar (31.13).

Os ótimos resultados obtidos em Natal prometem também aumentar a indefinição sobre seu futuro. Além da natação, Paula é ponteira na equipe feminina de vôlei da AABB, de Concóridia, e precisa decidir nos próximos meses qual modalidade seguirá praticando.

“Estou decidindo ainda. Jogo vôlei há quase três anos, e o sonho do meu pai, Marcos Antonio, sempre foi ter uma filha jogadora. Sou ponteira da equipe e confesso que estou gostando muito do esporte também.”

As medalhas conquistadas por Paula não foram as primeiras da família Simioni nos Jogos Escolares. Sua irmã mais velha, Julia, venceu os 50m peito em 2013. Curiosamente, em edição realizada também na cidade de Natal. No ano seguinte, em João Pessoa, Julia foi vice-campeã nos 50m e nos 100m peito.

Novidades na premiação - Em retribuição ao carinho recebido pelos atletas brasileiros, a delegação japonesa decidiu presentear todos os vencedores das provas de natação com uma camiseta comemorativa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Além disso, de forma inédita, o COB passou a premiar os treinadores nas provas de revezamento. Assim como seus atletas, eles voltarão com medalhas para casa.

Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), correalizados pelo Ministério do Esporte e Grupo Globo, com patrocínio da Coca-Cola e parceria do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

