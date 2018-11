O primeiro confronto da final da Série C do Campeonato Interiorano de Futebol de Concórdia, entre Pinhal e Guarani B, aconteceu na tarde de sábado, dia 10, na comunidade de Pinhal. A partida terminou empatada, sem gols e com um atleta de cada time expulso. A Rádio Aliança fez a transmissão do jogo.

Agora os dois times se enfrentam novamente em Linha Guarani. A data do jogo será divulgada no início da semana. Uma vitória simples dá o título para qualquer uma das equipes. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Os técnicos das duas equipes concordam que a final promete ser um grande jogo. “O empate aqui hoje foi um bom resultado, pois foi fora de casa, mas a gente sabe que tem que vencer no próximo e vamos jogar para isso. Sem dúvidas será uma grande final”, prevê o dirigente do Guarani B, Jolcemar Coltro. “A gente terá o retorno de atletas que estão suspensos, mas sabemos que será preciso ter cuidado, ninguém quer errar e será um jogo digno de final, é o que está se desenhando”, avalia o técnico do Pinhal, Herbert Kaiser.

Independente de quem fique com a taça de campeão, os dois times finalistas já carimbaram o passaporte para disputar a Série B do Interiorano no próximo ano.