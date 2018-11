A Associação Atlética Universitária de Handebol Feminino está na final dos Jogos Universitários Brasileiros, Jubs, que estão acontecendo na cidade de Maringá, no Paraná. A equipe concordiense venceu a URJ, do Rio de Janeiro por 32 a 18, na tarde desta sexta-feira, dia nove, pela semifinal. Com o resultado, o time do técnico Alexandre Schneider vai enfrentar a Unip, São Paulo, a partir das 15h deste sábado.