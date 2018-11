A direção do Concórdia Atlético Clube deve firmar hoje o contrato de comodato para ocupação de uma área de terra, onde será construído o Centro de Treinamento do clube. A informação é do presidente do CAC, Jonas Guzzatto. Em entrevista ao Mesa Redonda desta quarta-feira, dia sete, o mandatário afirma que o imóvel, localizado em Fragosos, foi adquirido por um membro do clube e será cedido em comodato por 25 anos ao Concórdia Atlético Clube. O processo passou por avaliação e foi aprovado pelo conselho do Galo do Oeste.



De acordo com Guzzatto, a área de terra tem 70 mil metros quadrados. No local serão construídos três campos de futebol oficiais, sendo que um deles poderá integrar um futuro estádio nos próximos anos. Ainda serão feitas uma cancha de areia e uma área administrativa, em dois prédios, que também terão alojamentos, refeitórios e uma clínica de fisioterapia. Também será feito um campo de dimensões reduzidas para as categorias de base.



Conforme o presidente do Concórdia Atlético Clube, a partir de agora, será feito um trabalho de levantamento de custos para o projeto e a busca de recursos para viabilização das construções.