Hospital Dra. Izolde Dalmora de Lindóia do Sul vai inaugurar ala geriátrica no dia nove de novembro.

A partir do dia nove de novembro os catarinenses, em especial a população do Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina, poderão contar com mais um espaço para atendimento à saúde. O Hospital Dra. Izolde Hubner Dalmora, de Lindóia do Sul, irá inaugurar a sua Ala Geriátrica, um amplo e moderno espaço projetado e executado dentro dos mais rigorosos padrões para contemplar pacientes idosos.

A inauguração ocorre no próprio hospital, no dia nove, às 14h. O evento é aberto à comunidade. À noite, às 19h, haverá missa na igreja local, também aberta à sociedade.

O Hospital Dr. Izolde Dalmora, já é referência no Estado pela atuação e compromisso com a saúde, sendo o primeiro hospital de Santa Catarina em disponibilizar uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP). O novo espaço físico atenderá, prioritariamente, pacientes geriátricos, podendo também contemplar outras especialidades. A obra possui 573 metros quadrados de área construída, com 15 novos leitos. A nova ala irá elevar o número de funcionários de 58 para 70 colaboradores.

O Hospital Dra. Izolde Dalmora possui 52 leitos, sendo 15 destinados para Unidade de Cuidados Prolongados, quatro para psiquiatria e os demais para atendimento geral. A equipe multidisciplinar é formada por médicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudióloga, assistente social e psicóloga.

A estrutura também conta com laboratório próprio, farmácia, sala de radiologia, ultrassonografia, bloco cirúrgico, ambulatórios equipados, gerador de energia automatizado. Toda essa estrutura é para acolher os pacientes e poder oferecer o melhor atendimento possível a eles com respeito, dignidade e excelência.

Os projetos para disponibilizar mais números de atendimentos continuam. O Hospital Dra. Izolde Dalmora está com um projeto tramitando no Ministério da Saúde aguardando portaria, onde inclui um módulo com 15 leitos de Unidade de Cuidados Prolongado (UCP), e outra ala com mais quatro leitos para atendimentos na área de Saúde Mental. Porém, já estão aprovados pelo Plano de Ação Regional (PAR), Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão Intergestores Regional (CIR).

“Chegamos em um momento muito importante para o Hospital Dra. Izolde Dalmora, direção, colaboradores, em especial para a família Dalmora, bem como para a cidade de Lindóia do Sul e em especial para os catarinenses. Em questão, a ampliação do espaço físico do hospital e dos serviços e podemos receber pacientes de todo o Estado, com foco na macrorregião Meio Oeste de Santa Catarina, onde estamos situados”, destaca o diretor, Joércio Dalmora.



(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Especial)