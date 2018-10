Nesta segunda-feira (22) a comissão técnica concordiense iniciou a última semana de preparação para a partida contra a equipe de Mafra, marcada para o próximo sábado (27) no ginásio Wilson Buch às 20h30min em Mafra.



É um jogo muito importante e decisivo, para isso teremos uma semana intensa de treinos, para chegarmos preparados para o duelo contra a equipe do Mafra, precisamos conquistar esta classificação para alcançar mais um dos objetivos traçados para a temporada”, declarou o técnico Thomé.



A ACF possui 11 pontos e ocupa a 8ª posição, já a equipe de Mafra segue em 9º com 9 pontos mas enfrenta a equipe de Blumenau nesta quarta-feira (24) no ginásio Galegão antes do duelo contra a ACF no sábado.





(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)