Os moradores da casa que desmoronou na manhã deste sábado, 19, no bairro São João em Seara, foram resgatados.

Marcelo Jacoby e Laine Pires ficaram por mais de duas horas presos em um poço, localizado embaixo da laje da casa. O poço estava seco e durante o resgate os dois conversaram com as equipes. Felizmente, por volta das 13h40 os dois foram resgatados e com vida. Eles foram encaminhados do Hospital São Roque para avaliação médica. Conforme os profissionais que atuaram no resgate, os dois estavam conscientes e orientados, com femimentos leves.

A reportagem da Belos FM aprou no local que no momento do desmoronamento os moradores faziam limpeza na área da casa.

(Fonte: Belos FM)