A Polícia Militar implantou nesta semana mais cinco grupos de Rede de Vizinhos em Seara. Passam a contar com o sistema colaborativo entre sociedade e PM as ruas Bruno Selbach e do Comércio, no bairro Niterói, mais as ruas Sede de Setembro, Padre Anchieta e Arlindo Longhi, no centro.



A intenção do programa Rede de Vizinhos é atuar em cooperação com a comunidade, aumentando a vigilância natural por parte dos moradores, visando zelar o próprio patrimônio e o do vizinho, através de uma rede de contato direta com a PM.



O Programa Rede de Vizinhos foi institucionalizado pela Polícia Militar de Santa Catarina em agosto de 2016. Em Seara, a ação teve início em janeiro de 2017 e conta atualmente com 23 grupos formados e aproximadamente 600 pessoas cadastradas.



Além de Seara, os municípios de Itá, Arvoredo, Xavantina e Paial também possuem o Programa Rede de Vizinhos.