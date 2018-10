Campeonato Municipal de Futebol de Campo inicia no sábado em Lindóia do Sul

Terá início no próximo sábado (20), às 14h, no campo de Linha XV de Novembro, o 23º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Lindóia do Sul. Ao todo, 13 equipes estão na disputa. A abertura será entre as equipes do Botafogo e Náutico e em seguida jogarão Chapeação do Neguinho/Alto Acídio e Ipiranga.



No domingo, às 14h, a disputa será em Sanga Martins. O primeiro jogo será entre o Construtora Benini e Juventus/Restaurante Somariva e em seguida jogam Pecuária Tombini e México.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul)