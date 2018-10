O trabalho da Escola Básica Municipal Eugênio Pozzo, do bairro dos Estados, classificado para a etapa final da Mostra Científica da Região do Contestado de Santa Catarina (Mosisc) não trata apenas da ciência, mas também da preocupação com o outro. A curiosidade da estudante do 7º ano Laura Majeski, 12 anos, fez com que o tema doação de medula óssea entrasse na pauta da escola.

Laura conta que as próprias dúvidas dela sobre doação de medula óssea tornaram o assunto cada vez mais desafiador. “Quando a professora propôs escolhermos os temas para a Mosisc, pensei em trabalhar algo mais comum como doação de sangue ou AIDS, mas durante a pesquisa descobri a doação de medula óssea”, relata. Segundo a estudante, a desinformação das pessoas sobre este tema a motivaram ainda mais com o projeto.

O trabalho envolveu as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A professora Jane Grando enfatiza que o projeto foi desenvolvido pela própria estudante. “A professora Jandira propôs que os alunos fizessem trabalhos para a Mosisc e quem se interessou foi a Laura. Ele pesquisou o tema e fez uma fala para os demais estudantes da escola”, comenta.

A jovem conta que foi trabalhoso desenvolver o projeto, já que se trata de um assunto delicado. Mas além do interesse pela pesquisa, Laura tem outro objetivo. “É muito difícil encontrar alguém compatível. A probabilidade é uma a cada 100 mil pessoas, por isso quando eu completar 18 anos quero me cadastrar para ser doadora de medula óssea”, destaca. O trabalho de Laura será apresentado na fase final da Mosisc, que será realizada no dia 26 de outubro em Porto União.

O que precisa para ser doador

- Ter entre 18 e 55 anos de idade;

– Estar em bom estado geral de saúde;

– Não ter doença infecciosa ou incapacitante;

– Não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico;

Onde doar

Em Concórdia não existe hemocentro. Quem tiver interesse em fazer o cadastro para ser doador pode ir até os hemocentros de Chapecó e Joaçaba.