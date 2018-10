A atual campeã da Taça Brasil abre o returno do Estadual da Liga Catarinense de Futsal feminino na noite desta terça-feira. A equipe da Female recebe a ACoff Concórdia no ginásio do Ser Aurora ás 20h30 em Chapecó.



A equipe da Female ocupa a vice-liderança da competição com 7 pontos e busca mais uma vitória para seguir na briga pela liderança da competição. A equipe da Acoff Concórdia vem de derrota na última rodada do turno. A equipe foi derrotada pelo Seara Futsal por 4 a 2. Um resultado positivo nesta terça coloca a Acoff na vice-liderança.



A rodada se completa na sexta-feira com o Seara recebe a AFFI Irani em Seara as 20h30.As duas equipes brigam pela quarta colocação. Ambas possuem 3 pontos cada. As Leoas da Serra lideram a competição com 10 pontos.



(Fonte: Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)