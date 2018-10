Pinhalense, Curitibanos e Catanduvas avançaram nas semifinais da Liga Catarinense neste sábado e já estão entre os quatro melhores do returno. A definição aconteceu na noite de sábado.



Em Curitibanos, a equipe do ADC Curitibanos se garantiu nas semifinais após vencer a AAPF Palmitos no tempo extra. Na primeira partida, a equipe de Curitibanos havia vencido pelo placar de 4 a 1. No jogo de volta jogava pelo empate. A equipe da AAPF Palmitos dificultou a classificação vencendo no tempo normal pelo placar de 5 a 3 e assim levou a partida para a prorrogação, que acabou vencida pelos donos de casa por 3 a 0, que se garantiram na próxima fase.



Em Pinhalzinho, a equipe da Pinhalense venceu novamente a AGN Capinzal e está nas semifinais do returno. Após vencer no jogo de ida pelo placar de 2 a 1, a equipe da Pinhalense(campeã do turno) voltou a vencer em Pinhalzinho, agora por 2 a 0. O resultado lhe garantiu vaga ás semfinais e agora encara novamente a equipe da ADC Curitibanos. A primeira partida será sábado(20/10) em Curitibanos. O jogo de volta está marcado para o dia 27/10 em Pinhalzinho.



Em outro jogo da noite, a equipe do Catanduvas Futsal voltou a vencer o Cruzeiro e eliminou a equipe do meio oeste das disputas da Liga. Depois de vencer em Jaborá, o Catanduvas venceu novamente, agora em casa pelo placar de 6 a 3, e assim se garantiu nas semifinais. Agora, o Catanduvas aguarda o vencedor de Lages e ADAF Saudades que se enfrentam na próxima semana, em virtude do ocorrido com o atleta Dieguinho do Lages e acabou sofrendo uma queda no treinamento e está hospitalizado.

