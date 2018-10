Na tarde desta quarta-feira, dia 10, a Polícia Militar de Piratuba apreendeu maconha durante abordagem na Rua 1º de Maio. A guarnição abordou uma motocicleta com dois homens e após uma revista pessoal, foi encontrado com um deles, um cigarro de maconha, pesando 0,6 gramas, e com o outro, um torrão de maconha, pesando 5,4 gramas, além de dinheiro em espécie.

De acordo com o relato deles aos policiais, a droga foi comprada no centro de Capinzal. Segundo a PM, os dois já possuem antecedentes criminais, um deles por homicídio.

Eles assinaram um termo circunstanciado e terão que se apresentar para a Justiça em data a ser determinada. Os dois foram liberados.

Informações: Magronada