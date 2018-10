A estrada é a varanda desses viajantes das casas sobre rodas e que anualmente buscam Piratuba para fazer parte do seu roteiro. Há 11 anos o Grupo Rodamundo se reúne no camping do Termas Piratuba em busca de bem-estar, diversão e também relaxamento.

Cerca de 200 pessoas vindas de cidades de vários estados como São Paulo, Rio de Janeiro, e a grande maioria, dos três estados do Sul desfrutarão das águas termais do Balneário de Piratuba, no encontro que acontecerá de 11 a 14 de outubro.

De acordo com o presidente do Rodamundo, Cesar Gohr os sócios adoram vir a cidade. “Ir a Casa Colonial, visitar pontos turísticos e conhecer a cultura da região, além de relaxar nas águas termais é um grande encanto. Temos um sócio que só revisa seu carro com um mecânico aqui de Piratuba. Isso movimenta o comércio local”, pontua.

De acordo com diretor do Termas Piratuba, Jair Gomes além da preocupação com a manutenção e segurança do balneário, o camping que voltou a ser administrado pelas Termas Piratuba após sete anos de terceirização, possibilita mais segurança aos visitantes. “Recebemos muitos visitantes que preferem utilizar o camping e por isso mantemos serviços regulares no local. Além disso, um encontro como o do Grupo Rodamundo eleva o nome da cidade de Piratuba neste segmento que a cada ano cresce mais e principalmente alavanca o turismo, por meio do Balneário”.

Fonte: Paula Patussi