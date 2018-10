Evento aconteceu no fim do mês passado.

A Apicultura é mais uma atividade que tem assegurado renda aos agricultores de Arabutã. No sábado, dia 29, apicultores de Arabutã estiveram reunidos na Câmara de Vereadores para um momento de confraternização. O encontro contou com a presença da prefeita Leani Schmitt. Na oportunidade, foi realizada uma palestra com Remi Pastore sobre a importância do uso do mel na vida das pessoas. As alunas da Escola de Educação Básica Arabutã apresentaram um projeto com o título "Aprendendo a matemática com abelhas”.





Durante o evento, a prefeita fez uso da palavra e destacou que a Apicultura é mais um elemento que garante a agregação de valor no meio rural. "A produção de mel no município é mais uma oportunidade de agregação de valor nas propriedades. No último ano, proporcionamos diversas formações aos agricultores, visando fomentar o crescimento dessa atividade, qualificando os produtores”, assinala Leani Schmitt.





Os apicultores de Arabutã estão em busca do fortalecimento da atividade e contam com o apoio da Municipalidade para melhorar e elevar a produtividade. Está sendo criada a Associação dos Apicultores, que pode contribuir para que o setor cresça ainda mais. Atualmente, cerca de 30 produtores integram o grupo.

(Fonte: P&G Comunicação)