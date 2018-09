Acontece nesta quinta-feira, 27 de setembro, o Seminário sobre Manejo e a Manutenção de Cisternas na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Sub-Bacias Contíguas. O evento será realizado no auditório da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, no Distrito de Tamanduá.

O seminário vai ocorrer durante o dia todo. Haverá três palestras sobre manejo e manutenção de cisternas e demonstração prática dos sistemas de captação de água de chuva.

O engenheiro agrônomo da Epagri, Marcio Titon, diz que o objetivo dos debates é melhorar os sistemas de captação de água da chuva, repassando informações aos agricultores. “O que observamos na região é que existem muitos sistemas de captação que são mal construídos ou manejados de forma inadequada, o que prejudica a qualidade da água”, destaca Titon.

A previsão era reunir 180 participantes, mas já foram efetuadas 300 inscrições. Quem tem interesse em participar do seminário e ainda não se inscreveu pode entrar em contato com a equipe da Embrapa, por meio do telefone 3441 0400.

O evento é uma realização do Comitê do Rio Jacutinga em parceria com a Embrapa, Consórcio Lambari, Epagri, UnC - Mestrado em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São apoiadores LJS Soluções Ambientais, AveSuy Soluções Ambientais, LAPPA, BioTer Proteção Ambiental e Secretaria Municipal de Agricultura.