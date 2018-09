A Prefeitura de Seara vai realizar um Processo Seletivo para a contratação temporária de profissional para o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Os interessados podem se inscrever preenchendo um formulário disponível no edital e entregando no Departamento de Recursos Humanos, situado na Avenida Anita Garibaldi, 371 até o dia 28 de setembro. A pessoa aprovada deverá cumprir 40 horas semanais de trabalho e o salário é de R$ 1.319,38. O edital está no site da Prefeitura, o www.seara.sc.gov.br.

Os candidatos vão passar por uma prova escrita, que deve ser realizada no dia 14 de outubro, com início às 9h no Auditório Municipal João Furlanetto, na Rua Beira Rio no centro de Seara.

A validade do seletivo será até o último dia letivo de 2018 e a pessoa que assumir o cargo terá atividades de campo, como visitas básicas com objetivo de impedir reprodução de focos da Dengue, desenvolvimento de atividades educativas, realização de pesquisas, eliminação de criadouros, efetuar relatório de notificações, investigar e coletar material para exames e encaminhar para laboratórios para análises, entre outras funções.