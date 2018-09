O Linha São Paulo voltou a vencer o Alto Boa Esperança e avançou para a próxima fase do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, série B. A exemplo do que foi o primeiro jogo, o placar foi de 1 a 0. Com o resultado, o time do Aeroporto está na semifinal da competição e continua na briga por uma das duas vagas à decisão e à série A de 2019.



A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia 22, no campo de Alto Boa Esperança. O gol da partida saiu no começo do segundo tempo, logo aos quatro minutos, com Felipe, aproveitando um erro na saída de bola da equipe da casa e tocando na saída do goleiro do Alto Boa Esperança.



Antes disso, na primeira etapa, o Linha São Paulo adotou e foi fiel ao estilo mais defensivo, enquanto que o Alto Boa Esperança tentava furar o forte bloqueio, mas esbarrava na marcação.



Após o gol da segunda etapa, o panoarama sem manteve, mesmo com o time da casa fazendo seis alterações para tentar mudar o cenário. A diferença é que o Linha São Paulo teve pelo menos três chances de matar no contra-ataque e desperdiçou.



O Alto Boa Esperança jogou com Duti; Biguá, Adelar, Rudi e Resmini; Maicon, Claudecir, Nino e Leomar; Xará e Nei. Entraram Cleiton, Erik, Nando, Ivandro e Rafa.



O Linha São Paulo jogou com Estevão; Casaroto, Careca, Pansera e Jefinho; Nicolau, Leonardo, Rizelo e Tafarel; Felipe e Carniel. Entraram ainda Clodoaldo, Ladi e Darci.



A arbitragem foi de Oswaldir Moretto, auxiliado por Severino Chaves e Marciano Kirst.



Cartões amarelos: Resmini, Maicon e Claudecir (Alto Boa Esperança); Jefinho (Linha São Paulo).