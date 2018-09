Um Gol com placas de Chapecó (AHV 2032), furtado na tarde da sexta-feira, dia 14, do pátio de um posto de combustíveis na BR-153 em Concórdia , foi recuperado na madrugada deste sábado, dia 22, em Capinzal.

Conforme as informações apuradas, o veículo estava estacionado próximo a empresa BRF. A Polícia Militar consultou a placa e constatou que o carro apresentava o registro de furto. A guarnição acionou o guincho e o carro foi recolhido para que os procedimentos legais sejam feitos.

O furto:

O proprietário do veículo, que é motorista de caminhão, registrou um Boletim de Ocorrência na última sexta-feira, dia 14, relatando que o carro estava estacionado no posto em Concórdia, em função de uma viagem a trabalho. Quando ele retornou o Gol não nao estava mais no local.

Informações: Michel Teixeira