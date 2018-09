Um veículo Gol foi furtado do pátio de posto de combustível, em Concórdia. O fato aconteceu em um estabelecimento, situado na BR 153. Trata-se de um VW Gol, cor cinza, placas AHV 2032, de Chapecó.



Conforme o proprietário do veículo, que é motorista de caminhão, o mesmo estava estacionado no local em função de uma viagem a trabalho. Quando retornou nesta semana, ele não achou mais o carro. O B.O foi confeccionado na tarde da sexta-feira, dia 14.

Furto no interior

A suspeita é que esse veículo possa ter sido usado em arrombamento e furto em sítio na Linha Caravággio, interior de Concórdia. Conforme B.O registrado pelo proprietário do local. Desta propriedade foram levados uma motosserra marca Stihl e três fardos de cerveja. O cadeado que trancava o local foi arrebentado.



De acordo com testemunhas, o suspeito estaria usando um veículo Gol, cor cinza, com o memo numeral do veículo levado do pátio do posto de combustível. Em seguida, o suspeito se dirigiu para Linha Divisa, Presidente Castello Branco.