A geração de emprego mostrou recuperação em Concórdia em agosto. Segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês passado o Município criou 68 vagas com carteira assinada. No total, foram 1.018 contratações de 950 demissões.

O setor que mais gerou emprego foi a prestação de serviços com saldo positivo de 35 vagas, seguida pelo comércio, com 29, indústria da transformação e agropecuária nove cada, extrativa mineral (3) e serviço industrial de utilidade pública (1). Administração pública (- 14) e construção (-4) tiveram saldo negativo.

No acumulado do ano, Concórdia gerou 663 novas vagas com carteira assinada no período de janeiro a agosto de 2018. O destaque foi a prestação de serviços, com 384 oportunidades, administração pública está em segundo com 303, seguida pela indústria da transformação (165), comércio (63) e extrativa mineral (16).

O maior saldo negativo foi registrado pela construção civil (-257). Agropecuária também teve a redução de duas vagas, em oito meses.