O atleta de Ipumiri, Michael Farina Agazzi, que representou a cidade de Chapecó nos Jogos Abertas de SC, os JASC, conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde que já durava 19 anos no Salto em Distância com a marca de 7,54 m, feito este que também lhe rendeu a medalha “Jornalista Rodolfo Sestrem”, como atleta revelação dos jogos. A competição foi realizada em Caçador neste ano e foi encerrada no último final de semana.

Desde 2007 quando começou no atletismo, representando a cidade de Concórdia, o atleta vem se destacando em várias competições. A primeira medalha de ouro ele ganhou nos Jogos Abertos de Santa Catarina em 2014. No mesmo ano ficou campeão nos Jogos Abertos do Paraná, e em 2015, levou mais duas medalhas de ouro nos Saltos Triplo e em Distância, além de ser escolhido o atleta destaque dos JASC. Ele também foi ouro no salto em distância em 2017 e campeão no Triplo em 2016.

Michael conta que estava esperando uma marca boa no JASC. “Foi uma prova sensacional, estava muito confiante que conseguiria uma marca boa, já estava ganhando a prova e no último salto tentei melhorar minha marca pessoal. Quando saltei já sabia que tinha sido um bom salto, quando leram a marca fiquei muito feliz. Saí comemorando com toda minha equipa e várias pessoas de outros municípios que estavam torcendo por mim. Foi um momento inesquecível" conta o atleta.

O atleta foi convocado nesta semana para os Jogos Universitários Brasileiros que serão realizados no mês novembro na cidade de Maringá no Paraná. Michael representa a Prefeitura de Chapecó, a Unochapecó e a cidade de Londrina no Paraná.

Informações: Juleiane Rell/ Ascom Prefeitura de Ipumirim