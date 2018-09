A ordem de serviço para a reforma do bloco interditado da Escola Básica Municipal João Theobaldo Magarinos foi assinada pelo prefeito, Rogério Pacheco, na tarde desta quarta-feira, 18 de setembro, no pátio do educandário, no bairro Vista Alegre. Estiveram presentes no ato, o secretário de Educação, Neuri Comin, a diretora da escola, Terezinha Garbossa, membros da equipe de governo, representantes da Associação de Pais e Professores – APP da escola, alunos, professores e demais convidados.

Na oportunidade, o prefeito Rogério Pacheco falou sobre a necessidade da reforma e os esforços da administração para executá-la. “Nosso papel é tomar decisões, e esta foi uma delas. Recebemos esta herança negativa, mas não temos que olhar para trás, temos que olhar para frente e resolver esses problemas. Nós sabemos que estes investimentos que foram feitos são necessários” declarou.

O bloco, que possui 5 salas de aula e banheiros, teve sua inauguração em 2007, e teve um custo aproximado de R$ 500 mil. Mas há anos vem apresentando problemas estruturais. A situação se agravou sendo necessária a interdição há cinco anos. No ano passado, foi concluída uma obra de reforço na estrutura do bloco, que custou pouco mais de R$ 248 mil, bancada com recurso do município. Mesmo assim, a estrutura seguiu interditada, devido as rachaduras e infiltrações.

A reforma a ser executada agora, para resolver os demais problemas e possibilitar a utilização do local, custará aproximadamente R$ 310 mil, custeados também com recursos próprios da prefeitura. A empresa vencedora da licitação para a execução da reforma do bloco é a Lorenzatto Construções Ltda. Ela terá quatro meses para reformar a área. Além de intervir no bloco interditado, a obra também precisará relocar brinquedos do parque infantil da escola e temporariamente interditará a quadra esportiva.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)