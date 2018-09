O trabalho de substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio, pelas de Led, já iniciou em Itá. O município teve um projeto contemplado no início deste ano no Programa de Eficiência Energética, da CELESC e ANEEL. Serão duas etapas de substituição e a primeira, que prevê a troca de 696 lâmpadas, já tem cerca de 30% concluída.

A engenheira da Prefeitura, Marta Sartoretto, que está acompanhando o trabalho, destaca que já é possível observar o resultado. “De uma diferença enorme em termos de luminância, fica bem mais claro e a percepção dos objetos, pessoas e da infraestrutura urbana é bem melhor”, conta ela.

Itá e Santo Amaro da Imperatriz são os dois primeiros municípios do país com os projetos em andamento. De acordo com Marta, o projeto de implantação de Led em Itá deve durar cerca de dois anos, para que toda a iluminação seja substituída. “Não se trata apenas da troca de lâmpadas. Temos que fazer um acompanhamento do processo. Haverá medições para comparar e comprovar que a substituição gerou eficiência energética”, explica a engenheira.

A nova iluminação deve gerar economia aos cofres públicos em função da diminuição do consumo de energia. É possível que os moradores da cidade, também tenham um valor menor de taxa de iluminação pública.